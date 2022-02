SKY – Koulibaly: “Sono un difensore, per me lì non c’è mai rigore”

Ai microfoni di Sky, al termine della gara giocata contro il Barcellona, il difensore del Napoli, Koulibaly: “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, abbiamo avuto il carattere e la mentalità per fare gol, poi dopo abbiamo sofferto, ma siamo rimasti là. Abbiamo difeso e lo abbiamo fatto bene, secondo me. Potevamo certo gestire meglio la palla nel secondo tempo, abbiamo sofferto un po’ troppo. Però uscire di qua con un pareggio è una bella cosa. Nel secondo tempo siamo rimasti bassi, nonostante il mister ci spingesse ad andare fuori, ma era difficile. Peccato aver preso il rigore. Non dobbiamo dimenticare che era il Barcellona, una squadra che sa palleggiare, per cui non dobbiamo essere negativi, c’è una gara tra sette giorni in casa e sappiamo che possiamo fare grandi cose con i nostri tifosi. Comunque, io sono un difensore e non c’è mai rigore lì per me. Però il nuovo regolamento è così, appena metti la mano fischiano rigore. Dobbiamo giocare con queste regole, peccato, perché potevamo vincere”.