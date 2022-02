“Si decide al “Maradona” l’esito della sfida tra Napoli e Barcellona”. Il commento della SSCN

Il Napoli ha rimediato un pareggio per 1-1 contro il Barcellona al Camp Nou, con appuntamento alla partita di ritorno la prossima settimana al Maradona, questo il commento della SSCN.

Barcellona – Finisce 1-1 al Camp Nou e tra 7 giorni al Maradona si decide al “Maradona” l’esito della sfida tra Napoli e Barcellona. Segna Zielinski dopo mezzora, pareggia Torres su rigore dopo un’ora. Gli azzurri escono con autorevolezza e forza dalla capitale della Catalogna e si mettono tante fiches in tasca per il piatto ricco del ritorno. Zielo apre il match con un doppio colpo, prima sinistro e poi destro in ribattuta sotto la traversa. Il Barca pareggia su un episodio casuale e fortuito: Juan Jesus in postura di corsa tocca il pallone col braccio in area. Se ne accorge il VAR e invita l’arbitro Kovacs a fischiare il penalty. Segna Torres e fissa il pareggio. Si decide tutto al ritorno con una serata di gala al Maradona ricca di fascino, speranza e legittima ambizione azzurra.