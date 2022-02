PSG-Mbappè, ipotesi offerta monstre di rinnovo. Diventerebbe il più pagato al mondo

Kylian Mbappè è già uno dei giocatori, nonostante la giovane età, più pagato al mondo, ma stando alle voci che si accavallano nelle ultime settimane, il PSG vorrebbe rinnovargli il contratto ad una cifra stellare. “Una fiammella rimasta accesa e rinvigorita nelle ultime ore dalla notizia, firmata The Independent, di un rilancio astronomico per metter fine alla vicenza. In soldoni, trasformare Mbappé nel giocatore di gran lunga più pagato al mondo con un contratto da 1,2 milioni di euro a settimana, per un totale di 63 milioni di euro netti annui. Una somma difficile da pareggiare per qualsiasi big intenzionata ad acquisirlo a parametro zero e che sorprenderebbe chi si occupa degli affari del centravanti, da par loro sempre aperti a qualsiasi scenario possibile”.

