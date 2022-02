Oma Akatugba: “Osimhen? Le ultime sulle sue condizioni in vista del Barcellona”

Nel corso di One Station Radio, durante il programma “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il giornalista Oma Akatugba sulle ultime novità inerenti alle condizioni di Osimhen.

Sulle condizioni di Osimhen. “È in buona forma, sta migliorando giorno dopo giorno anche dall’infortunio al volto, ed è in buone condizioni fisiche. È nelle migliori condizioni per giocare stasera, se Spalletti non lo schiererà sarà per scelta sua”.