Martin Vazquez: “Fabian Ruiz? Piace a Real e Barcellona. A me piace molto”

Rafael Martin Vazquez, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, a Radio Goal. “Senza la regola del gol in trasferta che vale doppio in caso di parità quella di questa sera è una partita molto aperta. Fabian Ruiz? Piace a Real e Barcellona. A me piace molto, gioca in diverse posizioni e sicuramente sarà un protagonista stasera. Il Barcellona è una squadra che cerca il dominio della partita con il possesso, il Napoli deve essere bravo a ripartire. Gli azzurri giocano bene e sa adattarsi al gioco del Barca, per me è favorito il Napoli nella doppia sfida. Psicologicamente il Barça è una squadra debole”.

Fonte Radio Kiss Kiss Napoli