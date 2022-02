Marchetti, giornalista: “A Barcellona sanno che devono confrontarsi con una grande realtà”

Ecco le parole di Marchetti, giornalista, a Radio Marte: “A Barcellona devono costruire una nuova identità e questo passa anche per la sfida contro il Napoli. Sanno che devono confrontarsi con una delle più grandi realtà italiane e penso che debba dimostrare anche di non essere finita come squadre. Non ho dubbi che un giocatore come Insigne debba essere sostituito, non so se il Napoli può pescare in Italia – si parla per esempio di Berardi – e poi sostituire Insigne e pensare di poter fare il paragone con chi arriverà sarebbe ingeneroso per tutti. Certamente dev’essere un giocatore di buon livello ma una replica di Insigne non la trovi. Non credo che la filosofia del Napoli sia di fare all in su un profilo solo, possibile che arrivi un giocatore forte e un altro.”

Fonte: Radio Marte