Luca Marchetti (Sky): “Koulibaly? Piace al Barcellona. Su Fabian ecco le ultime di mercato”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista esperto di mercato di Sky Luca Marchetti. “Barcellona su Koulibaly? Non ho notizie di contatti diretti ma non lo posso escludere perché si parla di un centrale per i blaugrana. Pensando a Koulibaly o De Ligt evidentemente pensano di spendere dei soldi. Zerbin nuovo Insigne? Ottimo giocatore ma un conto è giocare in B e un conto è giocare in Champions League. Fabian Ruiz può andare via? Più lui che Demme, penso che il Napoli debba decidere che faccia avrà la nuova squadra. Rispetto alle pulsioni dei giocatori e le scadenze di contratto. Si deve decidere se far cambiare faccia al Napoli oppure no e di quanto”.

La Redazione