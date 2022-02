Luciano Spalletti: “Il sorteggio non ci è stato nemico, non si può scegliere l’avversario”

In quest’ora e mezza di nobiltà assoluta, in una sera che sfugge alla normalità, al suo Napoli Spalletti chiederà di non indietreggiare, neanche un solo istante, di continuare con fierezza a recitare a modo suo, di credere in ciò che ha fatto e di continuare a recitare a memoria, nonostante quel loggione sia da brividi. «Se qualcuno pensa che il sorteggio c’è stato nemico, brucia il significato di questa partita: se abbiamo velleità di arrivare in fondo, e le abbiamo, e se intendiamo offrire gioia a Napoli, va bene così, questa è la partita giusta. Non possiamo scegliere chi affrontare».

A. Giordano (Cds)