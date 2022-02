Il Barcellona vorrebbe fare l’accoppiata Koulibaly-Fabian

Questa sera si giocherà Barcellona-Napoli, andata dei play-off di Europa League, ma si parla anche di mercato in questi giorni. Il club spagnolo, come riporta Sport, è interessato al difensore senegalese Kalidou Koulibaly, contratto in scadenza con il club azzurro nel 2023 e che vorrebbe evitare di perderlo a zero. Stesso discorso vale per Fabian Ruiz che è interessato alla squadra di Xavi, ma in questo caso non sarà semplice strapparlo, visto il prezzo e l’ingaggio. Stasera il terreno di gioco, ma con uno sguardo al mercato.

La Redazione