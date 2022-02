Ferrara, DAZN: “Credo che ormai i difensori debbano allenarsi con le mani dietro la schiena”

Ciro Ferrara, opinionista, ha parlato a DAZN dopo il pareggio del Napoli contro il Barcellona al Camp Nou per 1-1, in particolare soffermandosi sull’episodio che ha visto protagonista Juan Jesus da cui è scaturito il rigore che ha dato il pareggio ai padroni di casa. “Fare il difensore è diventato un inferno. Credo che ormai i difensori debbano allenarsi con le mani dietro la schiena, le regole sono queste e che il tocco sia minimo o no conta poco. Il risultato comunque è ottimo, il Barcellona è in forte ripresa e strappare un pari in casa loro è assolutamente positivo”.

