In campo anche le altre squadre nelle partite delle ore 21 sempre dell’andata degli spareggi di Europa League. In scioltezza il Siviglia, che stende 3-1 la Dinamo Zagabria e fa un passo verso gli ottavi di finale. Divertente invece 2-2 tra Lipsia e Real Sociedad, con gli spagnoli avanti due volte e ribaltati due volte dai tedeschi, e che lascia tutto in bilico in vista di ritorno