Europa League – Lazio crollo in rimonta, Atalanta ribalta in rimonta

Una sconfitta e una vittoria tutte in rimonta per Lazio e Atalanta nell’andata dei play-off di Europa League. I biancocelesti cadono 2-1 in Portogallo con il Porto sotto il colpo della doppietta di Toni Martinez, che risponde al vantaggio di Zaccagni. Alla squadra di Sarri servirà ora vincere nel ritorno. Successo invece dell’Atalanta che batte 2-1 l’Olympiacos, in vantaggio con Soares con la doppietta di Djimsiti. Bergamaschi messi molto bene in vista del ritorno in Grecia