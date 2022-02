EUROPA LEAGUE – Barcellona-Napoli 1-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli questa sera al Camp Nou ha affrontato il Barcellona, in una notte di gala dal sapore di Champions. Inizio di partita dove gli azzurri tengono campo e giocano di rimessa. La prima occasione è di Osimhen, parata di Ter Stegen. I padroni di casa hanno la palla del vantaggio con Ferran Torres, ma spara alto da ottima posizione. Dopo un minuto arriva il vantaggio dei partenopei, Elmas mette in mezzo per Zielinski che spara in porta, dopo la prima respinta e batte il portiere di casa. Nella ripresa i blangrana entrano con un altro piglio, più aggressivi, arriva il pari. Rigore dubbio per fallo di mani di Juan Jesus e Ferran Torres non sbaglia. Il Napoli lotta in area di rigore, concede un paio di occasioni, nulla più, anzi ha la palla del vantaggio con Mertens, ma il belga calcia debole. Un pareggio che in vista del ritorno, fa morale, ma vista la nuova regola, gli azzurri dovranno puntare a vincere. Ecco le pagelle della sfida in terra catalana.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Ormai il difensore bionico del Napoli è una certezza. Se si esclude un errore ad inizio gara, poi copre bene con due ottime diagonali, una è da applausi. Giocatore che è da sempre un esempio per attenzione e dedizione.

Koulibaly 7 – Una settimana fa era da poco tornato dopo aver vinto la Coppa d’Africa, ma in due gare, è tornato a comandare la difesa. K2 è una roccia insormontabile. Di testa e di piede, insomma nulla da fare per gli attaccanti del Barcellona.

Rrahamani 6,5 – Mezzo voto in meno per una palla persa in fase d’impostazione, ma per il resto non ha sbagliato nulla, sotto tutti i punti di vista. Nella ripresa ha lottato come un leone.

Fabian Ruiz 7 – Alla vigilia il centrocampista spagnolo era l’osservato speciale, anche per le questioni del mercato. Primo tempo sontuoso in difesa e in fase d’impostazione. Inizio ripresa qualche disattenzione, ma poi rimedia. Finale da battaglia dove esce anche il sangue.

Elmas 6,5 – Dopo la prestazione con l’Inter poco convincente, stasera si riscatta, giocando con più ardore. Propizia l’azione del gol di Zielinski. Nella ripresa da una mano in difesa assieme a Di Lorenzo.

Zielinski 6.5 – Nella serata del Camp Nou, il centrocampista polacco ha lasciato la sua impronta. Calcia di forza e segna in casa del Barcellona. Prima una palla per Osimhen di prima intenzione. Nella ripresa si sacrifica come pochi, davvero encomiabile.

Flop

Insigne 5,5 – Primo tempo del capitano di grande sacrificio, dove ha dato una mano a Juan Jesus. Per il resto meno propositivo rispetto all’Inter e non accompagna la manovra offensiva.

Osimhen 5 – Il nigeriano ha recuperato in extremis per il gonfiore alla caviglia, ma tatticamente non ha ripetuto la gara vista contro l’Inter. Appare spesso in ritardo e non attacca la profondità, soprattutto nel primo tempo. Deve essere più disciplinato come chiede Spalletti.

A cura di Alessandro Sacco