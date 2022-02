CALCIO FEMMINILE – Infortunio in nazionale della centrocampista della Juve Perdesen

Ieri in occasione della sfida tra la Danimarca e l’Italia, vittoria delle azzurre per 0-1, decisiva la rete di Bonansea, non arrivano buone notizie per la nazionale scandinava. Ieri non era scesa in campo, neanche in panchina, come riporta tuttocalciofemminile.com, la centrocampista Sofie Junge Pedersen. La giocatrice lascia il ritiro per tornare alla Juventus, dove farà gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.

La Redazione