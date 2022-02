C. Vivenzo, corrispondente a Barcellona: “C’è volontà di andare avanti nella competizione”

Su 1 Station Radio, è intervenuta Claudia Vivenzio, corrispondente a Barcellona di calcioNapoli1926.it per la sfida di Europa League di oggi del Napoli:

Sulla possibilità di vedere Osimhen disponibile contro il Barcellona

“Si comprendeva non fosse nulla di grave, era una botta precedente presa nell’allenamento precedente alla rifinitura. C’è stata apprensione ma tutto è rientrato nella norma. E’ determinante, può spostare gli equilibri, il Barcellona fa fatica a mantenere la linea difensiva unita e lui può dare fastidio e non poco”.

Sulla volontà del Napoli di andare avanti in Europa League

“La volontà c’è, se ti capita il Barcellona non è il più fortunato dei sorteggi. Devi tenere le lunghezze in Serie A, ma l’Europa League non ha valore solo in Italia, nel resto dell’Europa resta un palcoscenico europeo”.

Fonte: 1 Station Radio