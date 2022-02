Su 1 Station Radio, è intervenuta Claudia Vivenzio, corrispondente a Barcellona di calcioNapoli1926.it per la sfida di Europa League di oggi del Napoli:

Sul perché si punti più su Fabian Ruiz rispetto a Lobotka

“Fabian gioca più in verticale rispetto a Lobotka, ma io li vedo bene insieme. Quest’ultimo riesce a smarcarsi tantissimo ed è quello che tocca più palloni. Secondo me possono convivere ma non in tutte le partite, perché perdi fisicità ed in tal caso può intervenire Anguissa che non fa solo legna in mezzo al campo.”

Sulla probabile formazione del Napoli

“In porta Meret, sarebbe irrispettoso non farlo partire in Europa League. A sinistra Mario Rui ma salgono le possibilità di Ghoulam. Al centro Rrhamani e Koulibaly, poi a destra Di Lorenzo. Fabian Ruiz e Anguissa al centro di centrocampo. Elmas a destra, Zielinski al centro della trequarti e Insigne a sinistra, con Osimhen al centro dell’attacco.”

Fonte: 1 Station Radio