Brivido Camp Nou, attesa la prima invasione azzurra post Covid

Nella gigantesca cattedrale che è il Camp Nou probabilmente stasera non ci saranno più di 60mila spettatori. Difficile saperlo prima, perché i “socios” di quello che è “mas que un clun” decidono all’ultimo istante se prendere posto oppure no sugli spalti. Ed è invece attesa la prima invasione di tifosi azzurri post-Covid: sono stati venduti quasi 3.200 biglietti per il settore ospite a cui vanno aggiunti altre centinaia per i tanti, tantissimi napoletani che per vari motivi sono trapiantati da queste parti. Sono partiti già ieri, in diversi piani di volo: chi direttamente su Barcellona, chi invece partendo da Fiumicino. In ogni caso, già nella notte i supporters del Napoli erano tra i locali di Barceloneta, con sciarpe e maglia della propria squadra del cuore.

