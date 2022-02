Barcellona/Napoli (Formazioni) – Xavi e la carta del falso nueve. Ballottaggio Mario Rui-Ghoulam

Questa sera allo stadio Camp Nou, fischio d’inizio ore 18,45, si giocherà la gara d’andata degli spareggi play-off di Europa League tra il Barcellona e il Napoli. Il tecnico dei blaugrana Xavi ha deciso che punterà su Ferran Torres come falso nueve, ai lati Traorè e Gavi. In difesa Garcia al fianco di Piquè. Panchina per Aubemayang e Dembelè. Per Spalletti invece c’è il ballottaggio Mario Rui-Ghoulam, con il secondo in leggero vantaggio per spingere e marcare Traorè. In attacco Osimhen dovrebbe recuperare dal gonfiore al ginocchio di ieri mattina. In caso contrario è pronto Mertens.

Fonte: CdS