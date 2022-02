ALGARVE CUP – Il Portogallo batte la Norvegia e aggancia al primo posto l’Italia

Ieri c’è stato l’esordio dell’Italia del c.t. Milena Bertolini che ha battuto per 1-0 la Danimarca, rete decisiva di Barbara Bonansea. In serata il Portogallo ha affrontato la Norvegia e le lusitane hanno vinto per 2-0. In gol Tatiana Pinto che milita nel Levante, mentre il raddoppio è realizzato da Carolina Mendes. Il Portogallo così aggancia così le azzurre al primo posto e per domenica la gara contro la Norvegia per decidere se sarà la finalissima oppure il triangolare dal terzo al quinto posto. Lo riporta il sito della Figc.

