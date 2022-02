Al Camp Noi il cielo azzurro. Più di 5 mila a sostenere i ragazzi di Spalletti

Questa sera al Camp Nou, si giocherà Barcellona-Napoli, gara d’andata degli spareggi di Europa League, ma si giocherà in una cornice ricca di emozioni. Secondo il Corriere dello Sport, la capienza sarà del 100%, nonostante che il Ministro della Salute, abbia detto 75%, ma si preannuncia una serata di gala. In tutto questo i tifosi azzurri saranno 5 mila, pronti a sostenere la squadra di Spalletti, nel settore ospiti e in altre zone dello stadio. Diversi verranno dalla Spagna, ma anche dalla Francia, Portogallo e da altre nazioni, pur di supportare la compagine azzurra. Una partita anche nel segno di Maradona, che ha vestito le casacca di Barcellona e Napoli, perciò uno spettatore speciale nel “Paradiso” dei fuoriclasse come ha detto ieri Spalletti. Il cielo è azzurro sopra il Camp Nou.

La Redazione