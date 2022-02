Zielinski alle spalle di Osimhen. Out in 4 per Barcellona

Questo pomeriggio il Napoli partirà alla volta di Barcellona, obiettivo ottenere un ottimo risultato per restare aggrappati alla qualificazione. Mister Spalletti, come riporta il CdS, per il ruolo di terzo portiere ha scelto Idasiak e non Boffelli, quest’ultimo escluso per scelta anagrafica. Out per infortunio Politano, Lobotka, Lozano e Tuanzebe. Quest’ultimo tra l’altro non è neanche nella lista Uefa, al suo posto ritorna Ghoulam. Nel ruolo di trequartista giocherà Zielinski, non certo nel suo momento migliore, sarà il polacco a giocare alle spalle di Osimhen che dovrà puntare sulla velocità per sorprendere la difesa del Barcellona.

La Redazione