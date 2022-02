UNDER 17 – Benevento-Napoli 1-0, il derby campano va ai sanniti

Questa mattina al Centro Sportivo Avellola di Benevento si è giocato per la categoria Under 17 il derby campano tra il Benevento e il Napoli. Inizio dove gli azzurrini partono forte, ma Tortora e Vigliotti trovano sulla strada un attento Esposito tra i pali. I padroni di casa al primo affondo passano con la rete di Perlingieri, un gol da vero opportunista. I partenopei vanno vicini al pareggio con Vilardi, ma la sfera finisce sul fondo. Ad inizio ripresa il Benevento va vicino al raddoppio ma spreca clamorosamente con Panzarino. Il Napoli cerca una reazione con Grieco e Pinzolo, ma manca la precisione. I sanniti vanno vicini ancora alla rete, ma Turi salva la porta. Una partita dove ha vinto la voglia dei padroni di casa, i partenopei, dove avevano fuori per squalifica Solmonte, hanno creato, però è mancata il gol per evitare la sconfitta nel derby.

La Redazione