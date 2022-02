Ultime Napoli – Spalletti ha deciso per il ruolo di portiere e sostituto di Politano

Il Napoli questa mattina partirà alla volta di Barcellona, ma Spalletti ha le idee chiare sull’undici da mandare in campo contro la squadra di Xavi. Ad esempio tra i pali la scelta cadrà su Meret che è il “portiere di coppa” in luogo di Ospina. Un’altra scelta che sembrerebbe che il tecnico di Certaldo abbia fatto è sul sostituto di Politano, dovrebbe essere Elmas e non Malcuit, occasione per il macedone di riscattare la prestazione poco convincente vista contro l’Inter. Oggi l’allenatore parlerà in conferenza stampa al fianco di Fabian Ruiz e poi tasterà il terreno del Camp Nou, teatro dei sogni per giocare una gara ad alti livelli.

La Redazione