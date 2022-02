In casa Napoli, oggi è giorno di vigilia per la sfida di domani al “Camp Nou” contro il Barcellona, ma non arrivano buone notizie per mister Spalletti. Nel corso dell’allenamento mattutino, come riporta calciomercato.com, ha preso una botta Victor Osimhen e sta svolgendo terapie. Per il tecnico di Certaldo, saranno ore importanti per capire se potrà contare o meno sul bomber nigeriano.

La Redazione