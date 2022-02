UFFICIALE – In Spagna gli stadi ritornano a capienza piena

Anche in Italia da marzo dovrebbero allentarsi le restrizioni in materia di sicurezza Covid, per questo ritornerà la capienza al 75% negli stadi, situazione diversa in Spagna.

Il Ministero della Salute e le comunità autonome spagnole hanno concordato di riportare la capienza degli impianti sportivi al 100% a partire dal 4 marzo. Attualmente il limite era del 75% per quelli all’aperto e del 50% per le strutture come i palazzetti; in questo modo, tutti gli stadi di calcio potranno accogliere di nuovo i tifosi senza restrizioni “numeriche”. Tuttomercatoweb