Spalletti non è mai tatticamente scontato. Possibili tre cambi rispetto alla scorsa partita

Tre cambi. Tre volti (semi)nuovi rispetto alla formazione schierata dal primo minuto sabato con l’Inter: Meret, Anguissa, Elmas. Dovrebbe andare così, anzi potrebbe considerando che oggi, prima della partenza per Barcellona, è in programma l’ultima seduta tecnico-tattica al centro sportivo di Castel Volturno; Spalletti non è mai tatticamente scontato e dunque vale sempre la pena attendere la rifinitura; però al netto delle assenze e anche della massima attenzione agli equilibri di spogliatoio – in ottica portieri – non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti. Fermo restando quelli del cuore: una serata con il Barça da calciatore, Champions o andata dei sedicesimi di Europa League che sia, è sempre un qualcosa da raccontare.

Fonte: CdS