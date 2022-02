Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio.

Quante chance hanno le italiane in Europa? “ Il Barcellona è quarto in Spagna, non ha i giocatori di prima, ma il Napoli ora è una grande squadra. Il Napoli è stato grande subito, poi ha perso sette titolari tutti insieme e si è fermato, come il Milan. Ma il Napoli è partito forte, ritrovata la squadra ha ritrovato il passo. Secondo me ha perso un’occasione importante domenica con l’Inter. Col Barcellona sarà una partita aperta”.