Santacroce: “Juan Jesus è stata una grande sorpresa, non me lo aspettavo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex difensore, tra le altre, di Napoli e Parma.

Qualche rimpianto nel vedere il Napoli che ha fatto tanto ma senza quel passo in più per le grandi vittorie?

“Io guardo sempre il lato positivo, sono fatto così. De Laurentiis ha gestito il club in modo pazzesco: basti vedere quanti club hanno il bilancio in ordine come il Napoli, due o tre forse”.

E’ tornato Koulibaly ma Juan Jesus ha provato a non farlo ‘mancare’

“Juan Jesus una gran bella scoperta: non mi aspettavo stesse così bene. Ha dato un contributo importante finora senza Koulibaly”.

Sulle scelta di Insigne e le responsabilità

“C’è da dire che, se la società avesse fatto un passo in avanti, il ragazzo avrebbe accettato. Se vogliamo chiamarle ‘colpe’, diciamo che possiamo dividerle 50-50”.

Vlahovic o Osimhen?

“Ti dico Vlahovic perché lo vedo più pronto, attualmente in Italia è il più forte. Sta dando una grande mano alla Juventus, per quanto riguarda Osimhen ha ampi margini di crescita, sta sfruttando le sue potenzialità fisiche ma deve migliorare i movimenti e la tecnica. Alcune volte credo che sbagli ancora qualche taglio, ma se migliora può diventare veramente uno dei top. A volta recupera dei palloni incredibili, è così testardo che corre in ogni situazione”.

Fabian Ruiz resterà o seguirà altre strade?

“Credo che, già da più anni, lui voglia fare un’altra esperienza se no avrebbe già accettato e discusso del contratto. Venderlo già a giugno o andare a scadenza? Vista anche la stagione che sta facendo, sicuramente il Napoli proverà a venderlo e monetizzare al massimo. De Laurentiis ha grandi capacità in questo, bravo ma anche fortunato. Basti pensare a che giocatore diventò Cavani, così come Mertens”.

