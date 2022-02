Rinaudo, ex Napoli: “ADL? Napoli meriterebbe un passo in avanti”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Leandro Rinaudo, ex difensore, tra le altre, di Napoli e Juventus, ecco le sue parole: “Perchè i giovani in Italia non emergono? Penso sia un aspetto totalmente culturale. In Italia c’è mancanza di giovani perché, le società, vogliono ottenere subito risultati e scelgono un giocatore più esperto. In altri campionati, invece, si programma a lungo termine. Chiaramente in Italia si finisce per non valorizzare i propri giovani. Riuscirà a salvarsi la Salernitana? La Salernitana ha una società importante. E’ arrivato un allenatore che conosco personalmente (Nicola, ndr), così come Colantuono per cui mi dispiace per l’esonero. Nicola sa lavorare bene sui giocatori e credo se la giocheranno fino alla fine. Juventus? La Juve è in una fase di costruzione per l’ennesima volta. Quando la Juve pensa al futuro, spesso, arrivano i risultati nell’immediato. Forse in passato si è pensato troppo al presente. Credo che, con l’aiuto della società e dell’allenatore Allegri, rivedremo presto la Juventus che siamo abituati. Allegri uomo giusto? Assolutamente si. Spalletti? Spalletti, sin dal primo giorno di ritiro, ha portato qualcosa in più a Napoli. E’ un allenatore di grande personalità e, il suo spessore, ha portato tanto a questo squadra. Scudetto? Deve crederci, mai come quest’anno il campionato è stato così aperto. Il Napoli ha tutto per puntare al primo posto, è una di quelle 4-5 società che può ambire a vincere. Europa League influirà in negativo? No, il Napoli ha una rosa completa con giocatori abituati a giocare spesso. De Laurentiis? Di meriti De Laurentiis ne ha tanti. Il club ha avuto una crescita esponenziale, mantenendo il proprio equilibrio. Diciamo che, ora, Napoli meriterebbe un passo in avanti”.