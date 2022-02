PRIMAVERA 1 – Sampdoria-Napoli 2-1, terza sconfitta per gli azzurri. Espulso Frustalupi

Questa mattina al Centro Sportivo di Bogliasco, il Napoli ha affrontato la Sampdoria per la diciannovesima di campionato Primavera 1. Inizio dove i liguri al primo affondo passano, lancio per Montevago che con un diagonale supera Boffelli. I padroni di casa giocano meglio e sfiorano il raddoppio con Yepes, respinge il portiere degli azzurrini. Nella ripresa entra un altro Napoli che cerca il pari e lo trova con il colpo di testa di Cioffi. La partita sembra terminare in parità ma Leonardi in sforbiciata realizza il gol del successo. Nel recupero espulso il tecnico Frustalupi e per la Samp Samotti per fallo di reazione. Per i partenopei terza sconfitta di fila e sabato mattina a Cercola la gara contro la Juventus di Bonatti.

Marcatori: Montevago(S), Cioffi(N), Leonardi(S)

Sampdoria: Saio, Migliardi, Bonfanti, Somma(78’Leonardi), Paoletti, Montevago, Di Stefano, Malagrida(66’Bonavita), Pozzato, Sepe(73’Bontempi),Yepes(66’Samotti). A disp. Tantalocchi, Villa, Dolcini, Bianchi, Leonardi, Porcu, Catania, Vitale, Musso.

Napoli: Boffelli, Barba, Costanzo, Acampa(55’Giannini),Ambrosino, Cioffi, Di Dona(61’Marchisano), Mane Balla(78’Hisay) D’Agostino(78’Vergara), Saco, Toccafondi(61’Spavone). A disp. Rendina, Pesce, Hisay, Pontillo, Mercurio.

Ammoniti: Ambrosino(N)

Espulsi: Samotti(S); Frustalupi (all. Napoli)

Arbitro: Alessandro Di Graci della Sez. di Como

La Redazione