PRIMAVERA 1 RISULTATI – Prosegue il momento no del Napoli. Importante successo della Fiorentina

Quest’oggi si è disputata la diciannovesima giornata del campionato Primavera e la Roma non va oltre il pareggio sul campo del Sassuolo. Prosegue il momento no del Napoli che perde la terza gara di fila, stavolta contro la Samp. Successi casalinghi per il Milan contro il Torino, importante per la Fiorentina ai danni dell’Inter. Colpo esterno del Pescara sul terreno dell’Empoli.

Sampdoria-Napoli 2-1

Milan-Torino 1-0

Empoli-Pescara 1-3

Fiorentina-Inter 3-1

Sassuolo-Roma 1-1

A cura di Alessandro Sacco