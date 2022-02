Osimhen contro Piqué: la profondità contro la difesa blaugrana

Un tweet sui canal social dell’Uefa per i 4 gol segnati in Europa League in 168 minuti e il video della doppietta contro il Leicester: media record di gol per Osimhen in Europa League.Victor tornerà in campo contro il Barcellona dopo essere stato costretto a saltare per infortunio le ultime tre sfide del girone. E quello del centravanti nigeriano con Pique, difensore bandiera del Barcellona, sarà un altro dei duelli chiave della partitissima d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League in programma domani al Camp Nou. Osimhen proverà a sorprendere con la sua velocità la difesa alta del Barcellona lanciandosi negli spazi sui palloni che arriveranno in verticale: Piquet sarà il difensore che dovrà controllarlo da vicino e che proverà a recuperarlo in velocità. L’esperienza del difensore centrale dei catalani contro l’imprevedibilità del giovane attaccante del Napoli: un confronto che si proporrà anche sui palloni alti quando arriveranno cross della fasce per Victor che a Venezia sbloccò il risultato con un perfetto colpo di testa. Piquet cercherà di anticipare le mosse di Osimhen per non farlo girare e di leggere al meglio i palloni filtranti che arriveranno dai centrocampisti del Napoli per non fargli prendere palla in profondità. R. Ventre (Il Mattino)