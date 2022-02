Napoli-Barcellona per la prima volta con la nuova regola delle Coppe europee

Ripartono le Coppe europee che vedranno di scena anche il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri saranno impegnati nella super sfida di giovedì sera al Camp Nou contro il Barcellona e per la prima volta entreranno in campo con una novità: la regola del gol fuori casa non esiste più. A partire da quest’anno, infatti, passerà il turno chi segnerà un gol in più (o chi sbaglierà meno dall’eventuale lotteria dei calci di rigore, in caso di parità assoluta dopo centoventi minuti).

Da quest’anno, dunque, le reti segnate in trasferta non saranno più un “vantaggio” per le squadre impegnate nelle Coppe internazionali. In caso di parità di gol tra andata e ritorno, la partita proseguirebbe con i tempi supplementari e poi eventualmente anche con i calci di rigore, consentendo di passare il turno alla squadra che avrà segnato di più nel corso delle due sfide.

La decisione sulle nuove norme era stata annunciata dall’Uefa già la scorsa estate ed entrerà in vigore a partire da questa stagione. Una assoluta novità se si pensa che il “gol doppio” era in vigore in Europa dal 1965. «Non è più opportuno che un gol in trasferta pesi più di uno segnato in casa» – aveva spiegato il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin al momento dell’annuncio prima dell’inizio della stagione – «La regola dissuadeva le squadre di casa, soprattutto all’andata. Mattino.it