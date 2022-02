Mario Rui contro Traorè: a sinistra incrocio decisivo per il match

Adama Traorè, una delle frecce del tridente del Barcellona: Xavi è intenzionato a lanciarlo dal primo minuto in campo nel match contro il Napoli, l’attaccante arrivato in prestito a gennaio dal Wolverhampton, un ritorno in maglia azulgrana per l’attaccante spagnolo di origini maliane. Incrocerà sulla fascia Mario Rui, il terzino portoghese del Napoli che avrà un altro cliente scomodo da controllare dopo Dumfries e nello stesso tempo dovrà appoggiare l’azione con la sua qualità nel palleggio. Traorè è stato già decisivo con due assist, uno contro l’Atletico Madrid e l’altro ne derby con l’Espanyol: la sua caratteristica infatti è quella di puntare il diretto avversario per provare il tiro ma nello stesso tempo è molto incisivo anche nelle giocate per i compagni d’attacco: Mario Rui cercherà di accorciare quanto più possibile su di lui per chiuderlo subito e non dargli campo. Un altro confronto decisivo come lo sarà quello sull’altra fascia tra Di Lorenzo, lo stakanovista azzurro anche in Europa League e Ferran Torres che dovrebbe partire titolare dal primo minuto . I terzini azzurri dovranno reggere l’urto degli esterni d’attacco del Barcellona e nello stesso tempo salire per accompagnare l’azione e non farsi schiacciare troppo.



R. Ventre (Il Mattino)