Luciano Spalletti: “Maradona? Dal “Paradiso” dei fuoriclasse tiferà Napoli”

Domani sera al Camp Nou, fischio d’inizio alle ore 18,45, il Napoli sfiderà i padroni di casa del Barcellona, per la gara d’andata degli spareggi di Europa League. Ai microfoni di Sky le parole del tecnico degli azzurri Luciano Spalletti. “Domani sera dal “Paradiso” del fuoriclasse, Maradona, come ha sempre fatto nella sua vita, tiferà per noi. Su Osimhen deciderò domani. Oggi non si è allenatore per il gonfiore del ginocchio ed ha riposato per precauzione. Certamente ho valide soluzioni che non lo farebbero eventualmente rimpiangere”.

La Redazione