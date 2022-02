Koulibaly contro Aubameyang, mix di fisicità e tecnica, la lotta nell’area azzurra

Un grande duello quello tra il senegalese Koulibaly, difensore centrale del Napoli, e il gabonese Aubameyang; forza fisica e qualità tecnica, un confronto che vivrà i momenti decisivi nel cuore dell’area di rigore e sui palloni alti. Grande esperienza del difensore azzurro che ha vinto la coppa d’Africa con il Senegal e dell’attaccante diventato da inizio mese un nuovo calciatore dal Barcellona, dopo gli anni vissuti da grande protagonista prima nel Borussia Dortmund e poi nell’Arsenal. Un faccia a faccia che potrebbe spostare l’equilibrio del match al Camp Nou: Aubameyang ha il fiuto del gol ma nello stesso tempo è bravo a liberare al tiro agli esterni, Koulibaly proverà a sfruttare al meglio l’anticipo per non dare tempo delle giocate all’attaccante del Barcellona. Un duello che vivrà soprattutto della fase con il pallone a terra, quelle in cui la formazione catalana proverà ad accendere la qualità dell’attaccante centrale del Barcellona che però sarà anche chiamato a un lavoro di contenimento per schermare le uscite dal basso di Koulibaly. Un duello tra due grandi calciatori africani che si sono imposti nei campionati top europei: Kalidou è un pilastro del Napoli, Aubameyang ha appena cominciato l’avventura al Barcellona. R. Ventre (Il Mattino)