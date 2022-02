Giovanni Di Lorenzo è una delle certezze del Napoli di Spalletti. Onnipresente e indispensabile sulla fascia, non ha saltato nessuna gara, e sarà protagonista anche giovedì contro il Barcellona al Camp Nou, come sottolineato da Il Mattino. “Di Lorenzo da record anche in Europa: sempre titolare e sempre in campo dal primo minuto, sei partite su sei e un gol nell’ultima partita contro il Leceister.

Grande contuinuità di rendimento dello stakanovista azzurro, partite sempre al top anche in Europa League, un pilastro del Napoli di Spalletti. Ora contro il Barcellona si alzerà il livello, una sfida contro una top player d’Europa: il terzino azzurro sarà tra i protagonisti della supersfida al Camp Nou. Una buona prova anche contro l’Inter, tra i migliori anche nella sfida scudetto di sabato scorso al Maradona. Ora un altro esame importante contro il Barcellona.Il Napoli ritroverà il Barcellona dopo due anni, l’ultimo incrocio fu la doppia sfida dei Champions del 2020: a Fuorigrotta finì 1-1 e al ritorno al Camp Nou vinse la squadra catalana 3-1. Di Lorenzo giocò tutte e due le sfide e fu tra i migliori: gli azzurri vennero eliminati e questa partita di Europa League sarà l’occasione di una rivincita per Di Lorenzo e il Napoli”.