Iezzo: “Napoli, credo nello scudetto, dobbiamo continuare su questa strada”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere, tra le altre, di Napoli e Cagliari.

Hai fatto parte di un Napoli con un grande cuore: dalla Serie C all’Intertoto

“Io penso che, quando arrivano grandi risultati, bisogna scegliere anche chi ha valori umani importanti oltre che al valore tecnico. Fu una grande impresa passare dalla Serie C all’Europa. Fu creato un grande gruppo con il direttore Pierpaolo Marino”.

Sul Napoli attuale e il suo grande gruppo

“Una delle forze del Napoli di quest’anno è proprio il gruppo. Un allenatore navigato come Spalletti ha fatto un grande lavoro, vediamo una squadra unita oltre che forte. Il tecnico crede ancora nello scudetto. Se io ci credo? Certo, se continuiamo a fare bene possiamo farcela, sperando che Inter e Milan sbaglino da qui alla fine”.

Sull’impegno contro il Barcellona

“Giocare contro il Barcellona non è mai facile, anche può essere un periodo di difficoltà. E’ una squadra straordinaria”.

L’Europa può togliere energie per il campionato

“Rispetto ad altri anni, oggi il Napoli ha una rosa importante. L’Europa ti toglie tante energie ma il Napoli non può mollare in campionato. Ha giocatori importanti anche in panchina se c’è da far rifiatare qualcuno”.

Il Cagliari si salva?

“Lo spero tanto. Guardo alla loro rosa e credo che ci riusciranno. Sono molto legato a quella piazza, Mazzarri è un grande allenatore e sono convinto riuscirà a tirare fuori il massimo dai calciatori. Riusciranno a salvarsi”.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: 1StationRadio