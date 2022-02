Fabian Ruiz contro Busquets: vincerà il play che verticalizza di più

Fabian Ruiz sarà il palleggiatore principale del Napoli nella sfida a distanza contro Busquets, il playmaker del Barcellona. Lo spagnolo del Napoli rappresenterà il faro della manovra per l’assenza di Lobotka, toccherà a lui ricevere il pallone dal portiere Ospina per iniziare l’azione dal basso e smistare rapidamente il gioco per evitare il pressing del Barcellona. Nella formazione catalana il regista è Busquets, catalizzatore di palloni, il centrocampista capace di trovare sempre la giocata giusta. Decisive saranno le verticalizzazioni, le imbucate centrali dei due centrali per cercare direttamente la punta centrale, la giocata improvvisa che possa interrompere la trama di palleggio in orizzontale. Confronto di alta qualità tecnica quello tra Fabian Ruiz e Busquets, due tra i protagonisti della supersfida del Camp Nou che saranno tra quelli a toccare il maggior numero di palloni restando sempre nel vivo del gioco. Velocità di pensiero per occupare rapidamente lo spazio libero dove ricevere i passaggi e velocità nella giocata per trovare il più rapidamente possibile l’uomo libero: una delle chiavi del match verrà rappresentata proprio dalla incisività nelle giocate dei due centrocampisti centrali. R. Ventre (Il Mattino)