Europa League: per Napoli e Lazio partite non facili nei playoff

Il Camp Nou si illumina, domani pomeriggio, per l’andata dei playoff di Europa League con il Barcellona che ospita il Napoli. Quella di domani sarà solo la terza sfida tra le due formazioni: il precedente di due anni fa, ottavi di Champions, sorrise ai catalani sebbene oggi i blaugrana siano completamente diversi. Un rigore, non è da escludere visto che nella sfida di tre anni fa al Camp Nou ne furono fischiati due. Senza Depay e Ansu Fati infortunati, Xavi si affida ad Aubameyang, ancora a caccia del primo gol con la maglia del Barcellona. Lorenzo Insigne, al contrario, sogna di ripetersi ancora nel prestigioso stadio catalano. La Lazio vola a Oporto dopo 19 anni e ritrova un vecchio amico come Sérgio Conceição. I sentimenti andranno messi da parte e il suo Porto parte avanti. Diciannove anni fa, nella semifinale di Coppa Uefa, andò in scena un Ribaltone. Vista la propensione offensiva delle due squadre, il Goal, appare più probabile del No Goal. Si preannuncia una sfida pazzesca tra i bomber delle due formazioni, Taremi e Immobile. L’iraniano del Porto, 14 gol e 10 assist in stagione, affronta il capitano della Lazio, già a segno in 23 occasioni nell’annata in corso.

Fonte: CdS