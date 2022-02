De Laurentiis non viaggerà con la squadra, ma sarà al Camp Nou

Per troppo tempo ci si è dovuti limitare. I sogni relativi al pallone accantonati in un angolo da una situazione che impediva il movimento, la presenza. Lo sport d’aggregazione per eccellenza mortificato dalle restrizioni, dalle limitazioni. Domani sera non sarà così. Si proverà a supportare con la presenza, con la voce. Seppure modificata dal tessuto di una mascherina. Ci sarà anche il patron azzurro al Camp Nou. De Laurentiis non viaggerà oggi con Spalletti e i giocatori, ma dovrebbe raggiungere Barcellona domani: cinquemila più uno. Quelli di un vecchio sogno in lockdown. Quelli che ora sono liberi di sognare.