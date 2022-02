Conferenza stampa Xavi: “Il Napoli? Noi poco fortunati nel sorteggio”

Nel corso della conferenza stampa all’interno della sala stampa del Centro Sportivo Gamper, il tecnico del Barcellona Xavi ha presentato la sfida di domani sera contro il Napoli.

Subito sull’approccio all’Europa League “Per noi è un’opportunità. Abbiamo un obiettivo, che è quello di entrare in Champions League l’anno prossimo. O entrando nei primi quattro o passando per l’Europa League. A noi serve la gente, ci aspettiamo una grande atmosfera. Non abbiamo avuto fortuna nel sorteggio, siamo di fronte al Napoli, altra squadra da Champions. L’obiettivo è andare il più lontano possibile”.

Ancora sull’aspetto mentale ed emotivo dell’Europa League “Lo sappiamo, vorremmo essere in Champions, è esasperante non essere nella nostra competizione, ma l’EL è un’opportunità per noi, una competizione che se vinci ti manda in Champions. Noi siamo motivato e questo potrebbe essere tranquillamente uno spareggio Champions, il Napoli è una squadra da Champions e non siamo stati fortunati”.

L’infortunio di Araujo lancia Eric Garcia. “Eric è un difensore di alto livello, ha commesso un errore che ci è costato un gol, ma il problema è che si è infortunato quando era al meglio, ma dobbiamo ritrovarlo e deve prendere fiducia. Sarà importante nelle prossime partite, lui è uno che vede l’uomo libero, cerca i compagni tra la linee, peccato che sia entrato senza riscaldarsi. Deve tornare al livello che aveva che era molto alto”.

Sull’assenza di Lozano “Hanno assenze importanti, Lozano è uno che può gare la differenza sulla fascia uno contro uno, è un grande giocatore”.

Sulle caratteristiche del Napoli “E’ una squadra molto compatta, ha un allenatore esperto, lavorano bene quando escono col pallone, ma pressano anche bene. Sarà una sfida complicata. Hanno bisogno di tenere il pallone, ma si difendono molto bene anche bassi. Hanno centrali difensivi forti, terzino che spingono, Zielinski è un grande giocatore, poi Osimhen, Insigne. E’ una squadra da Champions. E’ una sfida che doveva giocarsi in Champions, li abbiamo analizzati ed hanno grande potenziale”.

Sull’ultimo infortunio del Napoli, quello di Osimhen. “Sarebbe una perdita importante quella di Osimhen, ma hanno tante varianti ed è una squadra importante. Fabian? E’ un giocatore importante, ha un buon tiro da fuori, mi piace molto come giocatore”.

Ancora sul Napoli e le sue caratteristiche “L’abbiamo visto contro la Juve o l’Inter, è capace di dominare nella metà campo offensiva. L’assenza di Lobotka è importante per loro, ma sono capaci anche di agire più bassi ed andare in contropiede, sono forti perciò lottano per lo Scudetto”.

A seguire le parole del centrocampista spagnolo Pedri.

Sull’importanza dell’Europa League “Per noi ha un grande valore, per noi è una partita importante. Vogliamo entrare in Champions, ma diamo molto valore anche all’Europa League e puntiamo a vincerla”.

Come giudichi il centrocampo del Napoli?

“E’ un ottimo centrocampo, conosco bene Fabian, mi trovo bene con lui ma non ho avuto modo di parlargli. E’ un giocatore di qualità, con un ottimo tiro, speriamo non sia in giornata. Sarà una bella sfida, speriamo di poter vincere”.

Ancora sulle caratteristiche del Napoli “Ci vengono mostrate tante immagini degli avversari, anche se c’è poco tempo per preparare le gare. L’attenzione è per giocatori come Insigne, poi c’è Osimhen in contropiede, il timore è quello, ma siamo il Barça e dobbiamo controllare il gioco e stare attenti a noi stessi”.

