Champions League – Doccia fredda Inter: ko 2-0 con il Liverpool

Che doccia freddissima per l’Inter. I nerazzurri perdono 2-0 in casa con il Liverpool nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. I padroni di casa si rendono pericolosi con la traversa di Calhanoglu e in un paio di occasioni ma gli inglesi colpiscono con uno-due devastante di Firmino al 75′ min e Salah al 83′ min, conquistano la vittoria e si avvicinano ai Quarti di Finale. Servirà un’impresa ora per l’Inter nel ritorno ad Anfield tra tre settimane