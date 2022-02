Salvataggio in extremis per il Bayern Monaco. I tedeschi pareggiano 1-1 a Salisburgo nell’andata degli Ottavi di finale di Champions League. Austriaci avanti a sorpresa con Adamu al 28′ min ma i bavaresi trovano il pareggio nel finale con Coman al 89′ min e lasciano tutto in bilico in vista della gara di ritorno in Germania