CALCIO FEMMINILE – Nella prossima serie A arriverà la poul scudetto

In attesa di conoscere la classifica finale dell’attuale campionato di serie A femminile, già si pensa alla prossima stagione e ci saranno importanti novità. Come riporta il sito di Ansa, arriverà la poule scudetto. Le squadre saranno in tutto 10 e non 12. In tutto previste 18 giornate, dove le prime cinque si giocheranno tra scudetto e zona Champions. Il resto delle cinque dovranno evitare la zona retrocessione, l’ultima scenderà in B, la penultima dovrà fare lo spareggio con la seconda del campionato cadetto. Nella seconda fase, tutte le squadre si affronteranno con partite di andata e ritorno, dando vita a 10 giornate. Insomma con aumento delle partite, si passerà a 22 a 28 gare. Infine la Supercoppa Italiana, sarà gara unica, invece che le final-four.

La Redazione