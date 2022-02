CALCIO FEMMINILE – M. Bertolini (c.t. Italia): “Contro la Danimarca mi è piaciuto lo spirito di sacrificio”

Esordio vincente per l’Italia del c.t. Milena Bertolini all’Algarve Cup che ha sconfitto la Danimarca. Decisiva la rete ad inizio ripresa di Barbara Bonansea. A fine gara le parole del mister delle azzurre. “È stata una vittoria sofferta. Ma quando giochi contro avversari di questo livello, non puoi non soffrire. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Ho visto nelle ragazze grande attenzione e spirito di sacrificio, elementi indispensabili per giocare ad alti livelli. Siamo contente perché ci sono state buone indicazioni per l’imminente futuro”.

La Redazione