Bellinazzo, giornalista: “Napoli? La qualificazione alla Champions è vitale”

Su Radio Marte, è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista, ecco le sue parole: “Chiaramente andare avanti in Europa League può aiutare economicamente il Napoli ma non come andare avanti in Champions. La proporzione è del 20% circa. Vincere l’Europa League ti può portare a incassare 20-25 milioni anziché 80-90-100 dalla Champions. Potrebbe arginare come qualsiasi introito supplementare ma non sarebbe determinante quanto fare un percorso netto in Champions League o arrivare almeno in semifinale, ogni passaggio garantisce 7-8 milioni in più. In questo senso l’Europa League è ancora una competizione Cenerentola che non consente di rimpinguare i conti. Non c’è dubbio comunque che per il Napoli la priorità sia il campionato. Mancare la qualificazione in Champions per 2 stagioni di fila è stato un problema per il Napoli. Negli anni in cui il Napoli era in Champions League ha incassato più di 200 milioni negli anni d’oro. Se non dovesse qualificarsi anche stavolta ci sarebbe un taglio ancora più forte del monte ingaggi. Il Napoli peraltro viene dal rosso in bilancio più grave della sua nuova storia. La qualificazione Champions League è vitale. Finale di Supercoppa Europea? Vale 2-3 milioni, sarebbe utile ma non determinante. Vittoria Europa League e qualificazione Champions League? Sarebbe l’ideale, il fatto è che per vincere l’Europa League bisogna andare avanti per 7-8 partite. Il tema in generale è molto interessante e si intreccia sicuramente alle riforme della nuova Champions League. Non si possono avere competizioni che sono così sproporzionate. Chi venderà De Laurentiis tra Bari e Napoli? Vanno capite anche eventuali offerte. Nella percezione di De Laurentiis il Napoli vale mezzo miliardo e difficilmente qualcuno lo comprerà a quella cifra. Conference League? Contentino per tanti paesi con squadre che magari fanno fatica con il fatturato”.