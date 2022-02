BASKET – Quasi tutti negativi in casa Gevi Napoli. Sabato match contro Venezia

Per la Gevi Napoli basket l’incubo Covid sta per terminare. Il roster azzurro di Pino Sacripanti, che ha visto rinviare le sfide contro Venezia e Cremona, negli ultimi giri di tamponi, due atleti sono tornati negativi. Nei prossimi giorni se ne effettueranno altri per recuperare gli altri tre casi della compagine. Sabato alle ore 15,00 ci sarà la sfida al Palabarbuto contro Venezia ed è iniziata da ieri la vendita dei biglietti. Ecco i prezzi:

Saranno anche aperti i botteghini del PalaBarbuto, lato Scandone, sabato alle 13. Questi i prezzi dei biglietti per la gara con la Reyer Venezia: tribuna centralissima: euro 45, ridotto 30, tribuna centrale : 30, ridotto 20. Tribuna laterale: 20, ridotto 15. curva/gradinata: 14, ridotto 10

Il biglietto ridotto è riservato alle categorie Over 65 e Under 16. Per accedere al PalaBarbuto è necessario essere in possesso del SuperGreen Pass da esibire insieme al titolo d’accesso e al documento di identità. All’ interno del palazzetto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2. La Gevi Napoli Basket comunica che è previsto il rimborso del biglietto per tutti coloro che avevano acquistato il tagliando e non potranno essere al PalaBarbuto a causa del rinvio della gara. Il rimborso potrà essere richiesto, tramite il sito www.vivaticket.it, sezione rimborsi, da quest’oggi 15 febbraio fino alla mezzanotte del 17 febbraio.

Fonte: ilmattino.it