Barcellona-Napoli: tra infortuni e scelte obbligate, i probabili 11 azzurri in campo

E allora, vamos: si parte. O meglio: innanzitutto l’allenamento, la sessione più indicativa in vista della partita in programma domani alle 18.45 che Spalletti ha deciso di sostenere a casa azzurri piuttosto che al Camp Nou. Le certezze già archiviate riguardano le assenze: non partiranno con la squadra gli infortunati Politano, Lozano, Lobotka e Tuanzebe, tra l’altro escluso dalla lista Uefa al pari del terzo portiere del campionato Boffelli, fuori per questioni di carattere anagrafico (come nella fase a gironi è aggregato il portierino della Primavera, Idasiak). In ottica formazione, invece, c’è ancora qualcosa da definire. Soprattutto sulla trequarti: sulla destra, considerando i forfait del Chucky e di Matteo, la soluzione più gettonata resta l’inserimento di Elmas. Proprio com’è già accaduto sabato con l’Inter, dopo l’uscita del collega in corso d’opera.

Per quel che riguarda la difesa, il primo punto all’ordine del giorno è relativo al portiere: in virtù di quanto è accaduto sin dalla sfida con lo Spartak Mosca, le gerarchie europee dicono Meret e non Ospina (titolare in campionato). Alex dal primo minuto e poi la linea a quattro-filastrocca composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Senza Lobotka, la coppia di mediani sarà quella di inizio stagione: Fabian–Anguissa. Il tris di trequarti, dicevamo, dovrebbe prevedere Elmas a destra, Zielinski al centro e Insigne a sinistra (…) Il centravanti sarà Osimhen (…)

Fonte: CdS