Anguissa contro Pedri: i break sulla trequarti per l’effetto sorpresa

Anguissa torna dal primo minuto contro il Barcellona, la presenza del centrocampista camerunense può essere importante per la sua capacità di strappare negli spazi per allungare la linea a quattro difensiva del Barcellona. Stesso ruolo avrà dall’altra parte Pedri, il nazionale spagnolo, che ha nel grande dinamismo una delle sue principali qualità, un centrocampista molto tecnico che quando ha spazio davanti a sè va in appoggio al tridente offensivo: tornato a disposizione dopo un lungo stop per infortuni muscolare ha fatto bene nelle apparizioni contro l’Atletico Madrid e soprattutto nell’ultimo derby contro l’Espanyol segnando il primo gol del Barcellona. La fisicità di Anguissa sarò importante per il centrocampo del Napoli, al Camp Nou sarà per lui il rientro da titolare dopo il ritorno dalla coppa d’Africa chiusa al terzo posto con il Camerun. Giocherà al fianco di Fabian Ruiz ma più con compiti da mezzala, alternando cioè al palleggio in orizzontale con i compagni la giocata personale per portare palla avanti e creare la superiorità numerica. Pedri metterà la sua qualità tecnica al servizio del Barcellona, due centrocampisti che saranno fondamentali sia nella fase di possesso che di non possesso. R. Ventre (Il Mattino)